Адвокат объяснил, за что осудили депутата от КПРФ Адвокат Багатурия: приговор суда депутату МГД Тарасову не стал прецедентом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Мосгордумы, замруководителя фракции КПРФ Павел Тарасов был осужден по общим правилам, поскольку безусловным иммунитетом от привлечения к уголовной или административной ответственности обладают только депутаты Госдумы, объяснил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Согласно данным картотеки судов общей юрисдикции Москвы, 20 сентября Тарасова П.М. признали виновным по статье 20.3.1 КоАП о возбуждении вражды.

Тарасов является членом регионального парламента и такими преференциями [как депутаты ГД] не обладает, поэтому он идет по общим правилам, из-за чего суд и вынес решение о виновности. Депутатов местных законодательных органов в России регулярно привлекают к административной ответственности, так что это дело прецедентом не стало. Некоторые депутаты действительно перегибают палку в части самопиара, они периодически выступают с весьма экстремистскими заявлениями, тем самым привлекая внимание правоохранительных органов. Учитывая, что Тарасов крайне неуважительно отзывался о правоохранительных органах, возбуждение дела было ожидаемым, — указал Багатурия.

По мнению адвоката, дело в том, что отбор кандидатов в Госдуму строже, чем в ту же Мосгордуму.

В региональном [парламенте] запросто могут оказаться «проходимцы», которые и являются правонарушителями, — предположил защитник.

В мае 2021 года Тарасова задержали на акции против принятия поправок о регулировании просветительской деятельности в России. Помимо депутата МГД на Воробьевых горах задержали еще не менее 25 человек, как сообщали оппозиционные активисты, утверждавшие, что всего на акции перед зданием МГУ собрались несколько сотен человек.