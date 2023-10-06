Адвокат поддержал идею закона о запрете сталкинга Адвокат Захидов: сталкинг должен стать наказуемым нарушением

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В России необходимо введение законодательной нормы, позволяющей судам устанавливать запрет на так называемый сталкинг, или приближение и другие контакты нарушителя с потерпевшим, рассказал в беседе с «Радио 1» адвокат Алишер Захидов. Он пояснил, что сегодня суд может запретить нарушителю совершать определенные действия, например, пользоваться интернетом или посещать те или иные места. Однако такие ограничения возможны, только если рассматривается уголовное дело.

В гражданском праве есть такой пробел. Когда еще ничего не случилось, но человек просит о помощи, а правоохранительные органы только разводят руками, потому что им нужна уголовная составляющая. Это либо труп, либо какие-то насильственные действия: изнасилование, грабеж, побои и так далее, — подчеркнул юрист.

Как поясняет издание, сталкинг — это навязчивое внимание к другому человеку, слежка за ним, угрозы и приставания. В ряде стран он считается уголовным преступлением. По мнению эксперта, в России за сталкинг могут наказывать штрафами, а если преследование продолжится, то оно может стать уже уголовно наказуемым. Для этого нужно внести соответствующие изменения в Гражданский и Уголовный кодексы.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому суды смогут запрещать злоумышленникам приближаться к потерпевшим. На данный момент суд может запретить преследователю звонить, писать электронные или бумажные письма, однако при этом ограничить приближаться или общаться вживую невозможно.