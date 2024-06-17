Адвокат объяснил, в чем опасность нового закона о превышении самообороны Адвокат Багатурия: закон о превышении самообороны приведет к росту числа жертв

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В случае принятия поправок в закон о превышении самообороны вырастет число жертв, считает адвокат Вадим Багатурия. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что на текущий момент законодательство прекрасно регулирует данный вопрос. Он уточнил, что в ситуациях, когда человек убил проникшего в его дом преступника, все должно досконально разбираться судом.

Когда человеку действительно грозит опасность и он убивает преступника, проникшего в его жилище, это должны досконально разбирать следствие и суд. И тогда не будет никаких проблем с квалификацией этих действий. У нас в текущем моменте законодательство прекрасно все это регулирует, вся проблема в судебной и следственной практике, — пояснил адвокат.

Багатурия уточнил, что новая инициатива создаст ситуации, когда человек может убить преступника, проникшего в дом с обычной мухобойкой. Как подчеркнул эксперт, получится классическая несоразмерность.

Допустим, какой-то человек проник в чужой дом, держа в руках мухобойку, и угрожает хозяевам дома, заявляя, что убьет их. Ясно ведь, что это бред. А по тому законопроекту, который предлагает депутат [Ярослав] Нилов, хозяин жилища может убить этого человека с мухобойкой. Это будет классическая несоразмерность, — добавил эксперт.

Депутат Госдумы Эрнст Валеев ранее заявил, что законопроект о превышении самообороны не получит поддержки. Парламентарий выразил мнение, что данная инициатива необоснованно расширяет возможности обороны.