Адвокат объяснил, в чем обвиняют замминистра обороны Иванова Адвокат Мусаев: Иванова обвиняют в махинациях на строительных подрядах

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Тимур Иванов

Заместителя министра обороны Тимура Иванова обвиняют в махинациях на строительных подрядах, объяснил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев. Он уточнил, что замглавы ведомства не согласен с этим. Кроме того, чиновник утверждает, что сторона обвинения «взяла с потолка» стоимость ремонтных работ, добавил юрист.

Обвинение сводится к тому, что Иванов оказывал помощь компаниям — подрядчикам Минобороны, за которую ему, по версии следствия, произвели ремонтно-строительные работы на объектах, — сообщил Мусаев.

24 апреля стало известно, что заместитель министра обороны России был задержан на рабочем месте. Свою вину в получении взятки в особо крупном размере он не признает.

До этого пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы опубликовала видео из зала суда, где рассматривался вопрос об избрании чиновнику меры пресечения. На кадрах Иванов предстал в военной форме в стеклянном «аквариуме» для обвиняемых.

Как сообщалось ранее, Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны. Его подозревают в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.