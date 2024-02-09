Адвокат объяснил, повлияет ли мнение семьи погибшего в ДТП на УДО Ефремова Адвокат Демидов: позиция родственников Захарова по УДО Ефремова не решающая

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Ефремов

Мнение потерпевших не является решающим фактором при вынесении судом решения об УДО, заявил NEWS.ru адвокат Эдуард Демидов. Он добавил, что в первую очередь суд обращает внимание на возмещение вреда родственникам погибшего в ДТП и поведение осужденного.

Потерпевший имеет право участвовать в судебном заседании и высказывать свое мнение о возможности УДО осужденного. Мнение потерпевших, как и других участников заседания, для суда не является решающим, но, как правило, принимается во внимание. То есть выражение согласия или несогласия потерпевшего с ходатайством осужденного об УДО не является решающим обстоятельством для удовлетворения или неудовлетворения такого ходатайства судом, — сказал Демилов.

Адвокат обратил внимание, что неявка потерпевшего на суд по УДО не является препятствием для проведения судебного заседания. По словам Демидова, если суд признает, что для своего исправления осужденный не нуждается в полном отбывании наказания, а также полностью или частично возместил вред в размере, определенном решением суда, то он примет решение об УДО и без участия потерпевших.

К Михаилу Ефремову с момента его отбытия наказания в ИК-4 в Белгородской области не было никаких претензий. Он работает на швейном производстве и участвует в самодеятельности, снимает документальные фильмы. Он также возместил вред четырем родственникам сбитого им насмерть курьера Сергея Захарова, признанных потерпевшими по делу.

Ранее стало известно, что актер Михаил Ефремов начал подготовку к процедуре условно-досрочного освобождения. По данным Telegram-канала Mash, защита актера собирает документы и наняла специального адвоката для получения согласия на УДО от семьи погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова. Представитель родственников Захарова адвокат Александр Добровинский сообщил, что они пока думают, какую позицию занять.