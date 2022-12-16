Адвокат объяснил пользу от разрешения друзьям гасить долги алиментщиков Адвокат Исаев: интересы получателей алиментов должны быть выше стремления наказать неплательщика

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Постановление пленума Верховного суда РФ о предоставлении возможности друзьям и родственникам погасить задолженность по неуплате алиментов вместо обвиняемого даст реальную возможность нуждающимся получить необходимые средства, рассказал «ПолитЭксперту» адвокат Леонид Исаев. Он пояснил, что получателями алиментов являются наиболее социально уязвимые категории населения, такие как несовершеннолетние дети, инвалиды и престарелые, поэтому именно их интересы должны быть в большем приоритете, чем воспитательные меры по отношению к неплательщикам. Если не предоставить им подобной возможности, они могут продолжать игнорировать свои обязанности, добавил юрист.

Противников данной новации я бы спросил, а готовы ли они в случае отмены этой меры из своего кармана выплачивать алименты тем, кто мог бы получить их от друзей и родственников неплательщика? Воспитательные меры к тем, кто пренебрегает своими обязанностями по содержанию нетрудоспособных лиц, конечно, очень важны, но никак не в ущерб интересам самих нетрудоспособных, — заявил Исаев.

Адвокат подчеркнул, что алименты способны помочь российским гражданам повысить качество своей жизни, поэтому законопроект Верховного суда полезен. Также он уверен, что подавляющее большинство получателей алиментов будут рады получить средства и от друзей или родственников неплательщика даже ценой его освобождения от ответственности.

Пленум Верховного суда РФ ранее принял постановление, согласно которому друзья и родственники обвиняемого в неуплате алиментов могут погасить задолженность с его согласия. При этом покупка продуктов, подарки, оплата расходов, если такие действия не носят системный характер, не освободят от уголовной ответственности за это преступление. При этом суд может освободить неплательщика алиментов от ответственности только по уважительным причинам, подробно проанализировав его семейное и материальное положение.