Адвокат объяснил, почему за 22 убийства Саша Солдат не получил пожизненное Исаев: киллер Саша Солдат мог избежать пожизненного, сотрудничая со следствием

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Убивший 22 человека киллер Александр Пустовалов, известный под кличкой Саша Солдат, мог сотрудничать со следствием, поэтому не получил пожизненный срок, предположил в разговоре с NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. Он отметил, что санкция по уголовной статье за убийства по найму предусматривает наказание от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения.

В законодательстве нет абсолютно четких критериев, автоматически влекущих за собой строго определенную кару. Это сделано для того, чтобы каждый подсудимый понимал, что ему есть что терять и за что бороться. Например, можно деятельно помочь следствию изобличить сообщников и тем самым добиться для себя более мягкого приговора. Скорее всего, в случае с Сашей Солдатом имело место именно это — отсюда и приговор без пожизненного заключения, — предположил Исаев.

Исаев добавил, что утверждать это точно невозможно. За подробностями стоит обращаться к материалам дела. Он пояснил, что приговор всегда остается на усмотрение судьи. Также неизвестно, устраивал ли приговор прокуратуру.

18 ноября киллер Александр Пустовалов вышел на свободу после отбывания срока в 24 года за убийство 22 человек. Он являлся членом Ореховской преступной группировки. Дважды за срок Пустовалов просил об УДО из-за болезни, но оба раза ему отказали.