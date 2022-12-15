Адвокат объяснил, почему ВС позволил друзьям алиментщиков гасить их долги Адвокат Багатурия: разрешение ВС платить долги за алиментщиков позволит узаконить практику

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Вадим Багатурия сообщил NEWS.ru, что постановление Верховного суда РФ, разрешающее друзьям и родственникам алиментщиков платить за них долги, позволяет узаконить сложившуюся практику. В то же время в решении имеет место спорный момент, который может привести к начислению НДФЛ в отношении должников.

Юрист пояснил, что в ряде случаев алиментщик просто не может обеспечить выплаты, поскольку не имеет работы, сидит в тюрьме или служит в армии. Поэтому это решение Верховного суда должно облегчить им жизнь и попутно узаконить сложившуюся практику.

Самый распространенный случай — родители мужа, который должен платить алименты, они же внуков любят? Любят. Сына любят? Любят. И могут за него платить эти деньги. Чтобы долги алиментщика списывались, надо было принять такое решение. Вот ВС его и принял, — пояснил адвокат.

В то же время он предположил, что ФНС может расценивать выплаты за должника как его доход, который облагается налогом в 13%. Будет ли такая практика распространенной, он не сообщил, но уточнил, что исключать такого развития событий нельзя.

Ранее пленум Верховного суда РФ принял постановление, согласно которому друзья и родственники обвиняемого в неуплате алиментов могут погасить задолженность с его согласия. При этом покупка продуктов, подарки, оплата расходов, если такие действия не носят системный характер, не освободят от уголовной ответственности за это преступление. При этом суд может освободить неплательщика алиментов от ответственности только по уважительным причинам, подробно проанализировав его семейное и материальное положение.