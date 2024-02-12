Адвокат объяснил, почему Собчак не удастся выиграть суд у НТВ Адвокат Жорин: Собчак может выиграть суд у НТВ по иску о защите чести

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналистке Ксении Собчак будет сложно привлечь телеканал НТВ к ответственности за клевету, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. В то же время он не исключил, что Собчак может выиграть суд по иску о защите чести и достоинства.

Клевета — это преступление, которое предусматривает уголовную ответственность за умышленное распространение заведомо недостоверной информации порочащего характера. За это преступление привлекается конкретный человек или группа лиц, которые участвовали в распространении информации. Могут привлечь редакторов, журналистов, продюсеров телеканала, вплоть до руководства. Все будет зависеть от того, кто дал распоряжение и знал ли этот человек, что информация является недостоверной, — пояснил Жорин.

Что касается иска о защите чести, то в этом случае у нее больше шансов, считает адвокат. Здесь многое будет зависеть от объективности суда.

Что касается иска о защите чести и достоинства, то здесь у Собчак есть шансы выиграть дело. Подобный иск подается за распространение недостоверной и порочащей информации (без признака «заведомо недостоверной»). Главное, чтобы суд был объективным и беспристрастным, что бывает не всегда, — указал он.

По словам Жорина, за нарушение авторских прав Собчак в лучшем случае может добиться денежной компенсации.

За нарушение авторских прав телеканалом также предусмотрена уголовная ответственность, но навряд ли будет возбуждено дело. Данная статья (146 УК РФ) работает в очень редких случаях. А вот в гражданско-правовом порядке привлечь к ответственности за нарушение авторских прав вполне реально. Авторские права есть имущественные и неимущественные, то есть существуют определенные аспекты, по которым взятие материалов из соцсетей Собчак не будет считаться нарушением ее прав. Даже если Собчак выиграет суд, последует несущественная компенсация. Как правило, она составляет 50–100 тысяч рублей, — рассказал Жорин.

Ранее Собчак заявила, что подаст в суд на НТВ после показа фильмов «Собчак. На личность» и «Тайны „Кровавой барыни“: что скрывает гражданка Израиля Ксения Собчак». Журналистка назвала эти сюжеты «отчаянной натяжкой совы на глобус» и «фантазиями» в духе желтой прессы.