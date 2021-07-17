Адвокат объяснил, почему сбившую трёх детей не посадили в СИЗО

Судья поступила обоснованно, отправив сбившую трёх детей в Москве Валерию Башкирову под домашний арест, а не в СИЗО. Об этом NEWS.ru заявил почётный адвокат России и вице-президент Движения автомобилистов РФ Леонид Ольшанский.

По словам адвоката, концепция руководства страны в том, что в СИЗО до суда нужно отправлять бандитов и террористов, которые «действительно представляют опасность».

Деяния, в результате которых нарушено ДТП, относятся к специальному разделу уголовного кодекса – совершённые по неосторожности. Одно дело, если бы девушка купила винтовку, залегла на чердаке и убила жертву, когда та появилась в прицеле, но тут она проявила преступную небрежность, — пояснил Ольшанский.

Вице-президент Движения автомобилистов также отметил, что, когда суд выбирает меру пресечения, учитываются такие факторы, как наличие детей, регистрации по месту жительства и то, привлекался ли подсудимый ранее к уголовной ответственности. Скорее всего, эти факторы сыграли в пользу Башкировой.

Наверняка она признала вину и не сказала, что её машину угнали и это не она сбила или нечто подобное. Она сбила, машина проехала по инерции, и она остановилась. Мы помним, что даже актёр Михаил Ефремов, при том что дурковал, и то сидел под домашним арестом, — сказал Ольшанский.