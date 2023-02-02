Адвокат объяснил, почему номер Киркорова на кресте обеспокоил активистов Адвокат Добровинский объяснил реакцию активистов на номер Киркорова его эффектностью

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Александр Добровинский

Использование креста в одном из номеров певца Филиппа Киркорова вызвало бурную реакцию активистов из-за того, что выступление было ярким и эффектным, считает адвокат Александр Добровинский, защищающий интересы исполнителя в суде. Комментируя ситуацию «360», юрист отметил, что иск к Киркорову только подтверждает его популярность.

Отсюда и все эти жалкие попытки ввести запрет на его творчество в некоторых странах, иски от якобы неравнодушных поклонников и прочее и прочее, — объяснил Добровинский.

По словам адвоката, иск удастся отбить, а слава исполнителя не угаснет. При этом о подавших в суд на Киркорова активистах быстро забудут, потому что «серость и обыденность никого не волнует и не интересует».

Православный активист Михаил Феодориди, который и обратился в суд с иском о возмещении морального ущерба из-за оскорбления чувств верующих, заявил, что его цель — защитить православную веру и церковь от кощунственных выходок. Он рассчитывает, что создаст почву для подачи новых исков на Киркорова со стороны верующих.

Феодориди ранее обратился в суд с требованием компенсации морального вреда за оскорбление религиозных чувств из-за выступления Киркорова с крестом. Пресс-служба Таганского суда подтвердила регистрацию гражданского иска.

26 декабря 2022 года из-за жалобы на Киркорова уже проводилась проверка по статье об оскорблении чувств верующих. Артиста хотели привлечь к ответственности из-за скандального концертного номера, когда во время исполнения песни «Мария Магдалена» он забрался на христианский крест. 10 января адвокат Добровинский сообщил, что в возбуждении уголовного дела отказано из-за отсутствия состава преступления.