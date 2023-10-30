Адвокат объяснил, можно ли выселить взрослого ребенка из квартиры Адвокат Черский: родители имеют право выселить взрослого ребенка из квартиры

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В Гражданском кодексе РФ есть статья 209, утверждающая право собственника владеть и пользоваться имуществом, которое ему принадлежит, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Черский. Так юрист ответил на вопрос, можно ли выселить взрослого ребенка из квартиры, отметив, что это действительно осуществимо.

Собственник имеет полное право распоряжаться своим имуществом. Например, если он не хочет, чтобы в его доме проживали третьи лица, даже если это родственники, он может обратиться в суд и постараться их выселить. Допустим, с родителями живет взрослый сын, который пьет, не платит за коммуналку. В такой ситуации собственник действительно может выселить его. И подобные прецеденты уже были, — заявил юрист.

Ранее адвокат Виктория Данильченко сообщала, что российское законодательство исключает продажу или дарение ипотечной квартиры ребенку, а также выделение в ней доли без соответствующего согласия со стороны банка. Она отметила, что в случае заключения подобной сделки кредитная организация имеет право признать ее недействительной или потребовать досрочного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства независимо от того, кому принадлежит недвижимость.