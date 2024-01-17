Адвокат объяснил, может ли семья погибшего Захарова помешать УДО Ефремова Адвокат Демидов: родственникам Захарова нечем мотивировать отказ Ефремову в УДО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Родственники погибшего Сергея Захарова вряд ли будут оспаривать УДО актера Михаила Ефремова, им нечем будет это мотивировать, заявил NEWS.ru адвокат Эдуард Демидов. Он добавил, что немаловажным для суда будет факт, что актер выплатил компенсации всем родственникам Захарова, которые признаны потерпевшими по уголовному делу об аварии.

Родственники могут и жалобу подать, и возражения заявить в общем порядке, однако в конкретном случае они вряд ли будут иметь какие-либо мотивировки в виду того, что Ефремов характеризуется положительно, взысканий не имеет и, самое главное, он принял меры к погашению ущерба потерпевшей стороне, — пояснил адвокат Эдурад Демидов.

Еще осенью 2020 года Михаил Ефремов выплатил по миллиону рублей родственникам сбитого им курьера Сергея Захарова, которые были признаны потерпевшими по уголовному делу об аварии.

Адвокат Демидов также добавил, что родственники Захарова не могут знать, исправился ли в колонии Ефремов или не исправился. Именно это обстоятельство принимает во внимание суд, когда выносит решение об УДО.

Михаил Ефремов может выйти из колонии № 4 в городе Алексеевка в Белгородской области, где отбывает наказание за ДТП со смертельным исходом, уже в марте этого года. Суд назначил ему 7,5 лет лишения свободы. Почти половину срока актер уже отсидел и по закону весной может подать ходатайство на УДО.

Ранее, по сообщению Telegram-канала SHOT, осужденный актер Михаил Ефремов получил в наследство две квартиры в Москве от дяди-концертмейстера. По информации канала, общая стоимость недвижимости оценивается в 80 млн рублей.