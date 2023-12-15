Адвокат объяснил, куда жаловаться на хостелы в жилых домах Адвокат Ляпин: хостелами в жилых домах должен заниматься Роспотребнадзор

Фото: АГН «Москва»

Пожаловаться на хостел, организованный в жилом доме, можно в Роспотребнадзор, рассказал в беседе с Пятым каналом адвокат Михаил Ляпин. По его словам, размещение постояльцев в хостелах относится к категории гостиничных услуг и, таким образом, находится в зоне контроля этого ведомства.

Как подчеркнул юрист, само по себе нахождение хостела в жилом помещении является нарушением жилищного законодательства. Исключение составляют лишь случаи, если помещение с согласия жильцов было выведено из жилого фонда в нежилой.

И тогда его формально можно использовать для организации хостела. В таком случае Роспотребнадзор проверит соблюдение этих требований — наличие обособленного входа, соблюдение санитарных и пожарных правил, — пояснил специалист.

Также, по его словам, деятельность хостела не должна нарушать права жильцов дома. Такими нарушениями являются в том числе шум в ночное время и курение в подъездах. По итогам проверки специалисты Роспотребнадзора могут выписать владельцам хостела предписание или штраф, а также приостановить его деятельность до устранения выявленных нарушений. Если хозяин не устранит нарушения, мини-гостиницу закроют окончательно. То же самое произойдет в случае, если будет установлено, что хостел располагается в жилом помещении.

По поводу отдельных нарушений жильцы дома могут также обращаться и к участковому, добавил эксперт.

Ранее во время пожара в хостеле на Гражданской улице в Москве пострадали четыре человека. Причиной возгорания мог стать подключенный к зарядному устройству аккумулятор. Администраторы попытались потушить огонь самостоятельно, но сделать им это не удалось. Из хостела эвакуировали 190 человек.