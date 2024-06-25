Адвокат объяснил, как рэпер Шарлот смог анонсировать гастроли из СИЗО Адвокат Жорин: Шарлот мог выйти из СИЗО раньше из-за решения следователя

Фото: Дзень Альберт/ТАСС

Эдуард Шарлот

Адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru предположил, что певец Шарлот мог выйти из СИЗО раньше из-за решения следователя и анонсировать гастроли. По словам эксперта, у него нет достаточной информации по конкретному делу, но в целом такие случаи происходят. Адвокат пояснил, что любая мера пресечения может быть отменена следователем.

В соответствии с адвокатской этикой я не могу комментировать те уголовные дела, в которых я не участвую. В частности, у меня нет достаточной информации, чтобы понять, может ли Шарлот выйти из тюрьмы раньше. Но если говорить в целом о подобных случаях, то любая мера пресечения может быть отменена следователем, — рассказал Жорин.

По словам адвоката, в некоторых случаях нахождение в СИЗО заменяют подпиской о невыезде или обязательством о явке. Как уточнил эксперт, следователь может единолично отменить взятие под стражу, если отпала необходимость в данной мере пресечения.

Ведь мера пресечения, как говорится в законе, — это не наказание, а способ оградить других участников уголовного производства от возможного давления, предотвратить бегство обвиняемого и так далее, — заключил адвокат.

Шарлот, который в настоящее время находится в СИЗО, ранее анонсировал гастрольный тур на июль. При этом до этого рэперу, против которого заведены уголовные дела по пяти статьям, продлили арест до 24 июля.