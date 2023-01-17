Адвокат объяснил, как привлечь к ответственности хозяина агрессивной собаки Адвокат Исаев: для привлечения хозяина агрессивной собаки к ответственности нужно заявить в полицию

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Потерпевший от нападения чужой собаки человек вправе взыскать с хозяина пса моральный и материальный ущерб, для этого необходимо документально зафиксировать факт нападения, а также взять назначения врача с пояснением, какие лекарства и процедуры выписаны для лечения, сообщил NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. По его словам, написанное в полицию заявление в рамках доследственной проверки поможет установить наличие или отсутствие умысла владельца собаки.

Потерпевший в рамках гражданского судопроизводства имеет право взыскать с хозяина пса причиненный нападением моральный и материальный ущерб. Во всех случаях в первую очередь необходимо документально зафиксировать факт нападения, — сказал правозащитник.

Адвокат пояснил, что ответственность для хозяина за нападение собаки может быть трех видов: административная, уголовная и гражданско-правовая.

Административная наступает в случае самого факта укуса, а также повреждения имущества или одежды потерпевшего. Уголовная ответственность наступает либо при наличии умысла (если собаку натравили) и причинения здоровью легкого, среднего, либо тяжкого вреда, что регулируется статьями 115,112 и 111 УК РФ, указал правозащитник.

Если же нападение собаки было неумышленным со стороны хозяина, но она причинила потерпевшему тяжкий вред здоровью, то для владельца животного наступит ответственность по ст.1 18 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Исаев подчеркнул, что даже отказ в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления будет лишним документальным доказательством факта нападения собаки на человека при рассмотрении иска в гражданском суде.

Исаев ранее рассказал, что возместить вред здоровью от попадания залпа салюта, петарды и прочих фейерверков можно через суд путем подачи гражданского или уголовного иска в зависимости от тяжести полученных травм. Полученный вред при этом необходимо зафиксировать в медучреждении, пояснил он.