Адвокат объяснил, как поступить при нехватке средств заплатить в ресторане Адвокат Широков рассказал, что в ресторане можно получить отсрочку оплаты счета

Фото: shutterstock

Если нет возможности расплатиться по счету в ресторане, следует обратиться к администрации заведения и договориться об отсрочке оплаты, рассказал РИАМО адвокат Денис Широков. Если человек попал в такую ситуацию случайно, к примеру, забыв деньги или карту дома, ему могут пойти навстречу, объяснил эксперт. По его словам, для этого потребуется написать расписку со сроком погашения долга.

Людям, не замышляющим противоправные действия и попавшим в столь затруднительную ситуацию случайно (забыл деньги, карту, сел мобильный телефон), можно посоветовать договориться с руководителем заведения об отсрочке оплаты, — объяснил Широков.

Адвокат уточнил, что для подтверждения намерения заплатить по счету позже требуется написать расписку с указанием срока погашения долга и предоставить администрации копию паспорта. Помимо того, следует постараться внести хотя бы часть суммы. Благодаря этим мерам ситуация не дойдет до судебных разбирательств, по итогам которых возможно получить серьезный штраф.

В Красноярске ранее благодаря огласке СМИ нашли компанию, которая объела местный гриль-бар на 33 тысячи рублей, сделав заказ и не заплатив. Руководство заведения пообещало за информацию о них выплатить вознаграждение в 10 тысяч рублей. Как оказалось, злоумышленники поступали таким же образом и в других ресторанах города, а также в магазинах и такси.

Позднее родственники злоумышленников оплатили их счет и все дополнительные издержки гриль-бара, а также принесли извинения. Известно, что действиями молодых людей уже заинтересовалась полиция Красноярска.