Адвокат объяснил, как избежать исков в суд от соседей по участку Адвокат Багатурия предостерег дачников от установки глухого забора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Установка глухого забора между участками чревата судебным разбирательством, заявил в беседе с LIFE.ru адвокат Вадим Багатурия. Он отметил, что такое ограждение допускается возводить либо с лицевой стороны участка, либо по взаимному согласию с соседями.

Что касаемо размещения хозпостроек, туалетов, теплиц, то между ними и забором должен быть минимум метр. Между крупными деревьями и домами должно быть три метра, — напомнил Багатурия.

Установленный норматив обеспечивает соблюдение противопожарных и санитарных норм, пояснил адвокат. В том числе это помогает сдерживать распространение пожаров, гарантирует необходимую инсоляцию территорий и снижает риск подтоплений, уточнил Багатурия.

Юрист Илья Русяев ранее заявил, что дачников зачастую штрафуют из-за несанкционированного сжигания мусора, а также несоблюдения санитарных и противопожарных требований. Во избежание проблем он посоветовал следить за состоянием своего участка и дома.