Адвокат объяснил, что делать при задержке багажа Адвокат Захидов посоветовал собрать документы для получения компенсации в случае задержки багажа

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В случае задержки багажа пассажиры имеют право на взыскание штрафа с авиакомпании, напомнил адвокат Алишер Захидов. В разговоре с НСН он объяснил, что для получения компенсации необходимо собрать ряд документов, в том числе акт о неполучении, распечатку электронного билета, квитанции и чеки, которые подтверждают расходы.

Чтобы предъявить претензии авиаперевозчику, необходимо собрать ряд документов. Первый документ — это акт о неполучении багажа, он будет самый сложный. Этот документ должен выдать авиаперевозчик. Будет он это делать или нет, это решается в каждом конкретном случае, — уточнил эксперт.

По словам адвоката, также нужно предоставить реквизиты, на которые компания должна вернуть деньги. Захидов рассказал, что пассажиры в случае задержки багажа имеют право на неустойку и компенсацию морального вреда. Кроме того, существует объявленная и необъявленная ценность. Чаще всего ценность не заявляется, поэтому туристу в рамках внутренних рейсов максимально могут вернуть 600 рублей за килограмм, а в случае поездки за границу до 80 тысяч рублей за килограмм, заключил эксперт.

В аэропорту Шереметьево 2 июля зафиксировали перебои в работе системы обработки. Из-за этого не удалось вовремя отправить около 300 единиц багажа.