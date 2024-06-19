Адвокат раскритиковал законопроект об отмене предела самообороны Адвокат Князев заявил, что отмена пределов самообороны при защите дома опасна

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Внедрение принципа «мой дом — моя крепость» чревато в российских условиях побочными последствиями, заявил NEWS.ru председатель Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев. Так он прокомментировал законопроект об отмене пределов самообороны при защите дома. По мнению юриста, некоторые россияне могут начать слишком агрессивно охранять свои жилища.

Есть опасность, что некоторые россияне начнут чересчур рьяно защищать свои дома. Например, сосед, будучи навеселе после корпоратива, может перепутать квартиру и начать ломиться в соседнюю. Означает ли это, что его надо нейтрализовать любыми доступными способами? — задается вопросом Князев.

По его мнению, невозможно урегулировать все случаи возможной самообороны, ведь все ситуации отличаются друг от друга. Тем не менее, уточнил Князев, сейчас в России сложилась судебная практика, согласно которой «кто меньше пострадал — тот и виноват».

Ранее адвокат и председатель Общественной палаты Московской области Шота Горгадзе заявил, что случаи, когда за превышение самообороны у себя дома людей оправдывают, встречаются редко. По его словам, добиться такого послабления можно, только придав дело огласке. Адвокат объяснил, что нужно расширить пределы самообороны дома, так как люди должны иметь право на защиту себя и своей семьи без мысли, что потом могут сесть за это на восемь лет.