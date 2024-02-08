Адвокат рассказал о юридических рисках при обращении с VPN Адвокат Сарбаев назвал полный запрет VPN невыгодным для властей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти РФ не будут вводить ответственность за пользование VPN, так как эффективнее пойти по пути КНР, где наказывают за распространение таких программ, выразил мнение адвокат Григорий Сарбаев в разговоре с NEWS.ru. Он также считает что при определенных условиях риск для пользователя сохраняется, если он будет распространять VPN-софт.

Если это (выбор Россией китайского сценария. — NEWS.ru) так, то скоро мы столкнемся с законодательной инициативой о жестком лицензировании местных производителей частных виртуальных сетей, на основании которого только и будет предоставляться право существования на рынке. Это делается потому, что полный запрет VPN — контрпродуктивен и чреват остановкой внешнеторговой деятельности, что никому не выгодно, — заявил Сарбаев.

Одновременно, по мнению адвоката, в РФ будут блокироваться сайты, которые содержат неприемлемый с точки зрения Роскомнадзора контент, в том числе с услугами по обходу блокировки.

Также Григорий Сарбаев утверждает, что обычным пользователям в РФ ничего не грозит, поскольку сами они не разрабатывают системы обхода блокировки. Другой вопрос, продолжает адвокат, если они начнут «целенаправленно участвовать в создании или распространении таких программ». В этом случае они сильно рискуют, добавил собеседник NEWS.ru.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что с 1 марта 2024 года вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов, поскольку такие средства обхода блокировок в России запрещены. В ведомстве уточнили, что вводится норма, ограничивающая доступ к материалам, которые рекламируют подобные средства.