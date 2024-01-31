Адвокат объяснил, чем гражданский брак отличается от сожительства Адвокат Жорин: брак считается гражданским при его регистрации в ЗАГСе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданский брак отличается от неофициального сожительства тем, что он зарегистрирован в ЗАГС, рассказал в беседе с Пятым каналом адвокат Сергей Жорин. По его словам, многие путают два этих понятия, называя гражданским браком отношения без регистрации.

Как пояснил юрист, проживание мужчины и женщины в зарегистрированном браке (гражданском) накладывает на них четко регламентированные законом права и обязанности. Между тем во многих странах существует практика, когда мужчина и женщина проживают вместе с совместным ведением хозяйства в течение нескольких лет, это положение признается равным регистрации брака с возникновением у партнеров соответствующих прав и обязанностей.

Жорин добавил, что есть инициатива внедрить такую практику и в России. Это поможет регулировать правовые вопросы совместного проживания мужчины и женщины без регистрации брака.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал инициативу о разрешении женщинам заключать посмертный брак с погибшими участниками СВО «глумливой, кощунственной и неэтичной». По словам парламентария, сожительнице погибшего бойца можно предоставить социальные льготы и без регистрации брака.