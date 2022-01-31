Адвокат объяснил большое количество преступников-рецидивистов в России

Большое количество в России преступников-рецидивистов свидетельствует о том, что система исполнения наказаний не справляется с функцией по исправлению этих людей. Кроме того, следует учитывать, что повторному совершению преступлений способствует «криминальное образование», которое получает человек, впервые попавший в места лишения свободы. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил адвокат Сергей Жорин.

44% — это огромная цифра, которая говорит о полном провале системы исполнения наказаний, на которую возложена функция исправления лиц, подвергнутых уголовному наказанию, — сказал он.

По мнению юриста, для снижения этого показателя следует в первую очередь максимально избегать наказания, связанного с лишением свободы, за ненасильственные преступления, экономические.

Адвокат отметил, что нахождение в откровенно криминальной среде оказывает определённое влияние на часть заключённых, даёт им своеобразное дополнительное «образование». Выйдя на свободу, они, как им кажется, учитывают ошибки и промахи, приведшие их за решётку, и в последующем пытаются продолжать занятие, если не преступной, то незаконной деятельностью.

Государство должно это всё учитывать, а система исполнения наказаний — исправлять, кроме всего прочего, — заключил он.

Ранее глава Минюста Константин Чуйченко на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал, что из 100 тысяч освобождённых из мест заключения, 44 тысячи вновь совершают преступления. По его словам, высокий процент рецидивов объясняется тем, что эти люди не подготовлены к жизни на свободе, у них не работы, средств, чтобы начать новую жизнь.