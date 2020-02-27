https://static.news.ru/photo/ba865da2-5992-11ea-b9ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мефедрон, кокаин и фенилпентан обнаружили в ходе экспертизы на внешней поверхности волос журналиста Ивана Голунова, рассказал адвокат основного фигуранта дела Игоря Ляховца Алексей Коврижкин.

По его словам, экспертизу провели в Институте криминалистики Центра специальной техники ФСБ 18 июля 2019 года, передаёт ТАСС. Эту информацию юристу предоставили только 27 февраля 2020 года.

Не знаю, почему этого не сделали раньше, — сказал он.

Защитник потерпевшего Сергей Бадамшин подчеркнул, что наркотики были обнаружены на поверхности волос. Таким образом, к их появлению мог привести физический контакт полицейского.

Наркотики на волосах Голунова — это один из эпизодов фальсификации оперативно-разыскной деятельности. Так же, как подкинули наркотики, так же и нанесли их на внешнюю поверхность волос, — подчеркнул он.

Сам журналист в своём Telegram-канале написал , что запрещённые вещества могли оказаться на поверхности волос, даже если бы силовики просто провели руками по его голове.

Очень трогательно, что помимо двух подброшенных мне веществ, на волосах обнаружили ещё и следы мефедрона, который фигурировал только в сообщениях СМИ, которые не разобрались в веществах, — заключил он.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в июне 2019 года в Москве по подозрению в распространении наркотиков. Его дело стало одним из самых резонансных в том году. По словам самого молодого человека, при задержании было допущено множество нарушений. Начиная с 7 июня благодаря представителям СМИ развернулась общественная кампания в защиту Ивана. 8 июня суд, в том числе под давлением общественности, назначил ему домашний арест вместо ожидаемого СИЗО.

11 июня дело и вовсе было прекращено. В тот же день глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что попросит президента Владимира Путина уволить главу УВД по ЗАО Андрея Пучкова и начальника московского управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майора Юрия Девяткина, причастных к задержанию Голунова. После этого начались расследование инцидента и проверка в отношении полицейских, задерживавших журналиста. В настоящий момент дело засекречено. Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия, заявив, что расследование продолжается.

Также были уволены и рядовые оперативники УВД — те, кто оказался причастен к задержанию. Их имена в тот момент не назывались.

Через суд они пытались добиться восстановления на работе, однако в начале декабря 2019 года Мосгорсуд отказал им в этом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что обвиняемый по делу Голунова полицейский дал показания против своего шефа.