Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мефедрон, кокаин и фенилпентан обнаружили в ходе экспертизы на внешней поверхности волос журналиста Ивана Голунова, рассказал адвокат основного фигуранта дела Игоря Ляховца Алексей Коврижкин.

По его словам, экспертизу провели в Институте криминалистики Центра специальной техники ФСБ 18 июля 2019 года, передаёт ТАСС. Эту информацию юристу предоставили только 27 февраля 2020 года.

Не знаю, почему этого не сделали раньше, — сказал он.

Защитник потерпевшего Сергей Бадамшин подчеркнул, что наркотики были обнаружены на поверхности волос. Таким образом, к их появлению мог привести физический контакт полицейского.

Наркотики на волосах Голунова — это один из эпизодов фальсификации оперативно-разыскной деятельности. Так же, как подкинули наркотики, так же и нанесли их на внешнюю поверхность волос, — подчеркнул он.

Сам журналист в своём Telegram-канале написал, что запрещённые вещества могли оказаться на поверхности волос, даже если бы силовики просто провели руками по его голове.

Очень трогательно, что помимо двух подброшенных мне веществ, на волосах обнаружили ещё и следы мефедрона, который фигурировал только в сообщениях СМИ, которые не разобрались в веществах, — заключил он.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в июне 2019 года в Москве по подозрению в распространении наркотиков. Его дело стало одним из самых резонансных в том году. По словам самого молодого человека, при задержании было допущено множество нарушений. Начиная с 7 июня благодаря представителям СМИ развернулась общественная кампания в защиту Ивана. 8 июня суд, в том числе под давлением общественности, назначил ему домашний арест вместо ожидаемого СИЗО.

11 июня дело и вовсе было прекращено. В тот же день глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что попросит президента Владимира Путина уволить главу УВД по ЗАО Андрея Пучкова и начальника московского управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майора Юрия Девяткина, причастных к задержанию Голунова. После этого начались расследование инцидента и проверка в отношении полицейских, задерживавших журналиста. В настоящий момент дело засекречено. Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия, заявив, что расследование продолжается.

Также были уволены и рядовые оперативники УВД — те, кто оказался причастен к задержанию. Их имена в тот момент не назывались.

Через суд они пытались добиться восстановления на работе, однако в начале декабря 2019 года Мосгорсуд отказал им в этом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что обвиняемый по делу Голунова полицейский дал показания против своего шефа.

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