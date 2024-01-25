Адвокат объяснил, как желание певца Шарлота покаяться повлияет на приговор Адвокат Багатурия: покаяние Шарлота перед патриархом поможет смягчить наказание

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Желание певца Шарлота покаяться перед патриархом Кириллом может считаться смягчающим обстоятельством, рассказал NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, если суд сочтет этот жест музыканта искренним, то наказание для него будет снижено на треть от максимально предусмотренного.

Любое смягчающее обстоятельство, безусловно, влияет на приговор. Покаяние перед общественно значимой фигурой, коей выступает патриарх, может считаться смягчающим обстоятельством. Если суд сочтет этот жест Шарлота искренним, то наказание для него будет снижено до 2/3 от максимально возможного, — рассказал Багатурия.

Ранее стало известно, что Шарлот отправил покаянное письмо патриарху Кириллу. Он попросил прощения у главы Русской православной церкви и заявил, что «кается» и «готов искупить вину». Отец певца Валерий Шарлот рассказал, что письмо он отправил по просьбе сына до Нового года. До этого Шарлот публиковал в соцсетях ролик, на котором портит свой военный билет и прибивает его к кресту вместе с портретом патриарха.

После провокативных действий Шарлот уехал за рубеж, и, находясь в Ереване, сжег свой российский паспорт. Родина встретила певца тремя уголовными делами — два дела по статье за реабилитацию нацизма и еще одно — по статье об оскорблении чувств верующих. После за сожжение паспорта было возбуждено еще одно уголовное дело — по статье «Похищение или повреждение документов».