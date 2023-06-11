Адвокат не исключил ошибочный арест замка Пугачевой и Галкина Адвокат Жорин не исключил ошибочный арест замка Пугачевой и Галкина

Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press

Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Адвокат Сергей Жорин не исключил ошибочный арест замка певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В разговоре с NEWS.ru он отметил, что в системе происходят внутренние несостыковки.

Нередко, даже когда налоги, сборы и прочие официальные платежи добросовестно оплачиваются, в результате ошибки внутри тех или иных ведомств могут накладываться ограничения. Поэтому на сегодняшний момент я бы не стал утверждать, что есть задолженность. Бывает, что происходят внутренние несостыковки, — сказал Жорин.

Адвокат подчеркнул, что слово «арест» вряд ли уместно в этой ситуации. По его словам, возможно были наложены определенные ограничения в связи с наличием задолженности. Жорин отметил, что если это единственная причина ограничения сделок с недвижимостью, то она снимается просто: оплачивается задолженность, документальное подтверждения этого передается приставам, и они прекращают исполнительное производство.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что замок Галкина и Пугачевой в подмосковной деревне Грязь оказался под арестом. Причиной стала неуплата налогов. Из-за этого строение нельзя продать или переписать на кого-либо.