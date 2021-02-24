Адвокат назвала запрещённые действия в собственной квартире

https://static.news.ru/photo/4ee8ceb0-770d-11eb-8056-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат, эксперт проекта «Слева наПраво» Надежда Ермолаева заявила, что жилую квартиру можно использовать только по назначению. По её словам, собственник жилья в многоквартирном доме согласно Жилищному кодексу не может превращать его в промышленный объект или организовывать в нём гостиничный бизнес.

Также нельзя самому делать перепланировку, нарушать права и интересы соседей, пояснила эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

Как ни странно, по общему правилу, закреплённому и в гражданском, и в жилищном законодательстве, право собственности — это не только благо, но и бремя, поскольку именно на собственника ложатся расходы на содержание его имущества, — отметила Ермолаева.

Она уточнила, что до переустройства квартиры собственник должен согласовать свои планы с органом местного самоуправления.

Владелец жилья рискует его потерять, если после предупреждения продолжит использовать его не по назначению, нарушать права и интересы соседей или не делать необходимый ремонт. Квартиру могут продать по суду. Деньги за неё собственник получит, но за вычетом расходов на исполнение решения суда, подчеркнула адвокат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что есть четыре контролирующих органа, в которые можно обратиться, чтобы заставить недобросовестных соседей вывести тараканов. Это полиция, санэпидемслужба, управляющая компания (УК) и суд. Как рассказали юристы, само по себе наличие тараканов в квартире — уже нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Но жаловаться можно, только если права других жильцов были нарушены.