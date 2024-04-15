Адвокат назвала условия, позволяющие оспорить брачный договор Адвокат Данильченко: заключенный под давлением брачный договор можно оспорить

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Брачный договор можно оспорить, если он заключен под угрозой насилия, обманным путем или лицом, не осознававшим своих действий, рассказала NEWS.ru адвокат Виктория Данильченко. Она добавила: также подвергнуть сомнению данный документ реально, если его пункты ставят одного из супругов в неблагоприятное положение.

Брачный договор можно оспорить, если он заключен: лицом, которое ограничено судом в дееспособности, лицом, которое в момент заключения договора было не способно понимать значение своих действий или руководить ими, под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств, с условиями, ставящими одного из супругов в крайне неблагоприятное положение, — отметила Данильченко.

По ее словам, в качестве доказательств нужно предоставить свидетельство о регистрации брака, сам договор, факты, подтверждающие основания исковых требований. Юрист подчеркнула: сложнее всего доказать, что один из супругов находился в состоянии, при котором человек не может понимать значение своих действий.

Большие сложности возникают именно с представлением истцом доказательств того, что в момент заключения брачного договора он находился в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, — подытожила Данильченко.

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