Названо условие, при котором наследство Пригожина отойдет государству Адвокат Феттер: наследство Пригожина может перейти государству

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Евгений Пригожин

Наследство погибшего предпринимателя Евгения Пригожина отойдет государству, если его признают выморочным, рассказала NEWS.ru адвокат Лариса Феттер. Эксперт подчеркнула, что к подобной процедуре прибегают пот отсутствии наследников, по завещанию, если никто не принял наследство или никто не имеет право наследовать.

В пользу государства имущество умершего человека отходит, если оно признается выморочным. Это происходит в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, или никто не принял наследство, или все отказались, или не имеют права наследовать, — отметила Феттер.

По ее словам, если завещания нет, то наследство распределят по закону: «Евгения Викторовича Пригожина пятеро наследников первой очереди: мама, супруга и трое детей. Они и будут призваны к наследованию в равных долях — по 1/5 каждому. Каждый из них вправе отказаться от наследования вообще, или в пользу другого наследника».

О крушении частного самолета Пригожина Embraer Legacy неподалеку от населенного пункта Куженкино стало известно вечером 23 августа. По предварительным данным, воздушное судно рухнуло с высоты около девяти километров. На борту находились 10 человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли. По данным СМИ, на месте крушения был найден телефон предпринимателя.