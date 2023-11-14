Адвокат назвала способ «без промедления» восстановить потерянный паспорт Адвокат Данильченко: утерянный паспорт восстанавливается за пять рабочих дней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утерянный или уничтоженный паспорт восстанавливается в течение пяти рабочих дней со дня приема заявления территориальным органом МВД России, рассказала NEWS.ru адвокат Виктория Данильченко. Эксперт отметила, что в случае подобного ЧП необходимо без промедления обратиться к правоохранителям.

Далее гражданину необходимо подготовить документы. Это заявление о выдаче паспорта, письменное заявление, в котором будут указаны, дата, место и обстоятельства утраты паспорта, талон-уведомление или данные из него (дата и название отдела полиции, куда обращались с заявлением), две личные фотографии (если понадобится временное удостоверение личности, то три фотографии), документы о воинском учете, — подчеркнула Данильченко.

По ее словам, если заявитель не может лично обратиться в МВД, то он должен предоставить справку или медицинское заключение. Юрист добавила, что в этом случае понадобится также письменное заявление самого заявителя или его родственников о приеме документов и (или) выдаче паспорта на дому.

Также необходимо будет оплатить госпошлину за выдачу нового паспорта — 1500 рублей. Дополнительно может быть назначен штраф за утерю — от 100 до 300 рублей. Срок оформления паспорта не должен превышать пяти рабочих дней со дня приема территориальным органом МВД России заявления и необходимых документов, — подытожила Данильченко.

Ранее Данильченко рассказала NEWS.ru, что российское законодательство исключает продажу или дарение ипотечной квартиры ребенку, а также выделение в ней доли без соответствующего согласия со стороны банка. Она отметила, что в случае заключения подобной сделки кредитная организация имеет право признать ее недействительной или потребовать досрочного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства независимо от того, кому принадлежит недвижимость.