Адвокат назвала причины спам-звонков Адвокат Грикевич: оформление рассрочки может привести к появлению спам-звонков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Использование сервисов по получению рассрочки для покупки товаров может привести к появлению спам-звонков, заявила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» адвокат Оксана Грикевич. По ее словам, сейчас деятельность таких программ не урегулирована на законодательном уровне.

У такой системы есть несколько подводных камней, и один из них состоит в том, что, подписываясь на рассрочку, вы даете согласие довольно широкому кругу лиц на использование ваших персональных данных, — уточнила Грикевич.

Адвокат напомнила, что маркетологи могут получить данные пользователя, даже если он не оформил рассрочку, и атаковать человека рекламными предложениями. Остановить этот поток можно при помощи обращения в Роскомнадзор. Но этот процесс потребует времени.

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее объявил, что правительство намерено на законодательном уровне запретить проведение рекламных обзвонов. Он обратил внимание, что в стране сформировалось негативное отношение к любым входящим звонкам.

Президент России Владимир Путин также подписал закон, согласно которому в стране был введен штраф на сумму до 1 млн рублей за спам-звонки и рекламу кредитных продуктов без указания их полной стоимости. Прежде максимальный показатель находился на уровне 500 тысяч рублей.