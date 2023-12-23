Адвокат назвала последствия отсутствия отца в свидетельстве о рождении Данильченко: без отца в документах будут трудности с наследством и алиментами

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Женщина много теряет, не вписывая отца ребенка в свидетельство о рождении, предупредил в беседе с NEWS.ru адвокат Виктория Данильченко. По его словам, семья при распаде не сможет разделить имущество.

Эксперт напомнил, что в российском законодательстве нет единого определения понятий «одинокая мать», «одинокий родитель» или «единственный родитель». Смысл понятия зависит от целей их использования в разных отраслях законодательства или от региона, пояснил он. Например, в Москве одинокой считается мать, в свидетельстве о рождении ребенка которой отсутствует запись об отце ребенка или запись произведена по указанию матери.

Данильченко заявил, что некоторые женщины, стремясь получить дополнительные льготы и пособия, пытаются получить статус матери-одиночки. Однако, поступая таким образом, семья получит выплату, но потом не сможет разделить имущество.

В силу закона если сожителями было приобретено совместное дорогостоящее имущество, например квартира, и при покупке они не оформили право общей долевой собственности на него, то сожитель, который не был указан в качестве сособственника, подвергает себя риску лишиться прав на совместно приобретенное имущество. И детей, конечно, это тоже коснется, — подчеркнул адвокат.

Кроме того, если родитель не участвует или перестал участвовать в содержании своего ребенка, алименты с него можно взыскать только через суд. В таком случае матери-одиночке придется обращаться в суд в том числе с иском об установлении отцовства. А этот процесс достаточно длительный, предупредил Данильченко.

Также, по его словам, в случае смерти мужа ребенок не может признаваться наследником, а в случае смерти матери ребенок останется сиротой. И все это потому, что нет документа, подтверждающего родство, указал специалист.

Можно сделать вывод, что семейное законодательство так устроено, что в случае злоупотребления правом в одной ситуации, человек лишится преимуществ в другой, — заключил адвокат.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе парламентских слушаний на тему повышения рождаемости в России предложила внести на рассмотрение возможность введения налоговых льгот для многодетных семей. В частности, она призвала освободить данную категорию граждан от уплаты НДФЛ.