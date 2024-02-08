Адвокат назвала документы, необходимые для выезда с ребенком из России Адвокат: для выезда с ребенком из РФ необходимо согласие одного из родителей

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Перечень документов для выезда с ребенком за пределы России зависит от ряда обстоятельств, заявила NEWS.ru адвокат Виктория Данильченко. По ее словам, в основном для этого нужны загранпаспорт, свидетельство о его рождении, нотариальное согласие одного из родителей и виза.

Однако один из родителей может выразить несогласие на выезд несовершеннолетнего, предупредила адвокат. Согласно новым правилам, отозвать это прошение можно без суда.

Заявление о несогласии на выезд ребенка подается лично в подразделение по вопросам миграции МВД. При этом такое несогласие более гибкое, чем раньше. В нем можно запретить поездку в конкретную страну или ряд стран, а также указать срок действия такого несогласия. Отозвать его можно во внесудебном порядке, ранее это можно было сделать только через суд, — отметила адвокат.

Она пояснила, что запрет не распространяется на выезд ребенка в сопровождении того родителя, который ходатайствовал об ограничениях. Вместе с тем, если ребенок выезжает из России без сопровождения родителей, при себе он должен иметь нотариально оформленное согласие одного из них.

Ранее юрист и правозащитник Михаил Салкин заявил, что с 11 декабря 2023 года на границе у любого человека могут проверить заграничный паспорт и изъять для проверки его подлинности. По его словам, загранпаспорт могут отобрать, если были указаны недостоверные данные во время подачи заявления на оформление документа.