Адвокат назвал возможную причину гибели семи павлинов в московском кафе Адвокат Багатурия: павлинов в московском кафе могли убить недовольные их криками

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Гибели семи павлинов в московском кафе на Бауманской мог предшествовать конфликт владельцев заведения и близлежащих хостела и гостиницы, также жителей многоквартирного дома, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, все дело в своеобразном голосе птиц и он, вероятно, «кому-то досаждал».

Кафе окружают здания с хостелом и гостиницей, плюс чуть дальше жилой дом. Скорее всего, имел место некий конфликт между администрацией кафе и этими заведениями. Возможно, кому-то досаждал крик павлинов, а у них своеобразный голос. Кафе больше 15 лет. Видно, что хозяин вкладывает душу в ландшафтный дизайн, и павлины — его украшение. И кто-то из недовольных, очевидно, хочет ему таким образом насолить, — подчеркнул Багатурия.

Он отметил, что убийство павлинов «четко подпадает под статью об умышленной порче чужого имущества» — ст. 167 УК РФ, так как животные, согласно Гражданскому кодексу РФ, подпадают именно под такое определение. Багатурия добавил, что один павлин может стоить «не дешевле среднего живого гуся» — минимум пять тысяч рублей.

Если установят злоумышленника, он понесет уголовную ответственность. Один павлин стоит точно не дешевле гуся. Средний живой гусь стоит от пяти тысяч рублей на сельском рынке. Умножаем количество павлинов на минимальную стоимость возможную, а стоимость павлина, думаю, стартует с гораздо более высоких значений, вот получаем размер ущерба, — рассказал адвокат.

Ранее сотрудница московского кафе «Кислород» на Бауманской рассказала NEWS.ru, что на территории заведения «собаки растерзали» семь павлинов. По ее словам, к птицам животных запустил сам хозяин четвероногих. Она предположила, что это дело рук «душевнобольного». Собеседница подчеркнула, что записи камер видеонаблюдения уже изучают силовики.