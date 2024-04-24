Адвокат назвал возможное наказание для женщины, привязавшей алабая к машине Адвокат Дощенко: хозяйку алабая могут оштрафовать или лишить свободы до пяти лет

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Женщину, которая привязала алабая к машине, чтобы таким образом отвезти к ветеринару, могут оштрафовать от 15 до 300 тысяч рублей или даже лишить свободы до пяти лет, рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» адвокат Иван Дощенко. По его словам, мера наказания зависит от того, как сильно травмировалось животное.

Если собака не получила увечий, то хозяйку могут привлечь к административной ответственности за жестокое обращение с животным по части 2 статьи 8.52. Кодекса об административных правонарушениях, где предусмотрено наказание для физлиц — штраф до 15 тысяч рублей, — объяснил эксперт.

Адвокат отметил, что если такая поездка все-таки привела к травме или гибели животного, то наказание будет серьезнее. В таком случае хозяйку могут привлечь уже к уголовной ответственности по части 2 статьи 245 УК РФ. Тогда женщина должна будет платить штраф до 300 тысяч рублей или отбывать срок лишения свободы до пяти лет.

Ранее в Красноярске женщина устроила для своего алабая забег по трассе, привязав его к бамперу автомобиля. Женщина сначала тщетно пыталась поместить пса в багажник. В полиции женщина рассказала, что планировала так доехать до внука, чтобы тот помог ей поднять большого пса в авто. В ее планах было показать питомца ветеринару: на днях четырехлапый повредил сустав.