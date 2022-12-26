Адвокат назвал вероятный срок подозреваемой в убийстве троих детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если женщину, обвиняемую в убийстве троих несовершеннолетних детей в Екатеринбурге, признают вменяемой, а затем и виновной по приговору суда, ее могут посадить в тюрьму максимум на 25 лет, сообщил в разговоре с NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. Ранее россиянка объяснила свое преступление тем, что в нее «вселились бесы».

Если обвиняемую признают вменяемой, а затем и виновной по приговору суда, то по статье «Убийство двух и более лиц» ей, по совокупности преступлений, грозит лишение свободы 25 лет максимум. Пожизненное лишение свободы исключено — согласно ч.2 ст. 57 УК РФ, к женщинам оно не применяется, — заявил Исаев.

По словам адвоката, если по итогам психиатрической экспертизы будет установлено, что в момент совершения преступления россиянка осознавала свои действия, то в отношении нее прекратят уголовное преследование. В связи с этим ее отправят на принудительное лечение в психиатрический стационар.

Если ее признают здоровой, то могут освободить из стационара, но на практике у тех, кого признают невменяемым при обвинении в убийстве, срок лечения в стационаре часто оказывается сопоставим со сроком в виде лишения свободы по данной статье УК, — отметил эксперт.

Кроме того, адвокат пояснил, что по закону судить могут лишь тех граждан, у которых началось психическое заболевание после совершения преступления. Далее их отправляют на лечение, а после этого — в суд.

А если в момент совершения преступления лицо не могло отвечать за свои действия и руководить ими, то даже если вылечится, за что судить, если в момент преступления оно было невменяемым. Это страшно, но факт, — заключил адвокат.

Ранее СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело после убийства троих детей их матерью в Екатеринбурге. Представители ведомства уточнили, что на место преступления прибыли криминалисты и следователи для установления обстоятельств случившегося.