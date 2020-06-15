Адвокат назвал условия возможного обмена Уилана

https://static.news.ru/photo/3b8b00b8-af12-11ea-8fbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обмен осуждённого в России за шпионаж американца Пола Уилана на граждан РФ, отбывающих наказание в тюрьмах США, возможен в зависимости от политической ситуации и того, насколько совпадут интересы дипломатических ведомств двух стран. Об этом заявил адвокат Иван Павлов.

Он пояснил, что обмен заключёнными между двумя государствами — явление нечастое. Юридически он оформляется после того, как осуждённые освобождаются от наказания актом помилования.

Иванов назвал срок наказания, назначенный Уилану, очень большим и выразил надежду на то, что он будет пересмотрен. При этом адвокат отметил, что возможный обмен американца не стоит привязывать к обжалованию приговора. Юрист напомнил, что украинских моряков, обвинённых в нарушении границы после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года, обменяли ещё до поступления их дела в суд, сообщает РИА Новости.

Уилана задержали в декабре 2018 года после получения флешки с информацией, которая составляет гостайну. В отношении него возбудили дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ). 15 июня Мосгорсуд приговорил его к 16 годам строгого режима. Сам Уилан виновным себя не признал, а дело назвал сфабрикованным.

Ранее NEWS.ru писал, что адвокат американца Владимир Жеребенков допустил возможность его обмена на Виктора Бута и Константина Ярошенко, находящихся в тюрьмах США. По его словам, «такое обсуждается в коридорах». В Кремле от комментариев по этому поводу отказались.