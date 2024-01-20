Адвокат Исаев не исключил отмены оправдательного вердикта участнику СВО

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Адвокат Леонид Исаев в комментарии NEWS.ru заявил, что оправдательный вердикт в деле участника СВО, которого подозревали в убийстве сослуживца, могут отменить согласно ст. 389.25 УПК РФ. Он отметил, что с основаниями для подобных изменений должен определиться суд апелляционной инстанции.

Статья 389.25 УПК РФ дает возможность добиться отмены оправдательного приговора, вынесенного на основании оправдательного вердикта присяжных заседателей по тем основаниям, которые указал прокурор в своем представлении. Насколько эти основания имели место быть, решит суд апелляционной инстанции, — сказал юрист.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что участнику СВО, обвиняемому в убийстве своего сослуживца, вынесли первый оправдательный приговор. Присяжные Новочеркасского гарнизонного военного суда единогласно признали уроженца Чеченской Республики Зайнди Такаева невиновным в убийстве дагестанского контрактника Магомеда Шахбанова, говорится в материале издания.

Судья, опираясь на решение присяжных, освободил Такаева из-под стражи и предоставил ему право на реабилитацию, сообщил адвокат, присутствовавший в суде. Шестеро присяжных пришли к единодушному выводу о невиновности Такаева в убийстве, что послужило основанием для вынесения оправдательного приговора. Прокуроры и представители уроженца Дагестана подали апелляцию в Южный окружной военный суд. По их мнению, на присяжных могли оказывать давление, что повлияло на их решение.