Адвокат назвал условие экстрадиции Верзилова из другой страны в Россию Адвокат Исаев: Верзилова могут экстрадировать из другой страны в РФ, если там его признают виновным

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Петр Верзилов

Адвокат Леонид Исаев в разговоре с NEWS.ru сообщил, что основателя портала «Медиазона» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Петра Верзилова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут экстрадировать в Россию в случае признания его виновным в том же преступлении, какое он совершил в РФ, в той стране, где он находится. По словам юриста, вопрос экстрадиции регулируется Европейской конвенцией о выдаче от 1957 года.

Выдача осуществляется в отношении преступлений, наказуемых и законодательством запрашивающей стороны, и законодательством запрашиваемой стороны. То есть Уголовном кодексе страны, в которой будет установлено местонахождение Петра Верзилова, то деяние, в котором его обвиняют в РФ, тоже должно быть прописано как преступление, — заявил Исаев.

Он подчеркнул, что с учетом отношения к Pussy Riot со стороны общественности и официальных лиц ЕС шансы Верзилова на экстрадицию «видятся чрезвычайно низкими».

В данный момент точное местонахождения Верзилова неизвестно, однако в мае 2022 года Верзилов сопровождал жен бойцов националистического батальона «Азов» (признан в РФ террористической организацией) на коллективной аудиенции у папы римского в Ватикане.

Ранее сообщалось, что Верзилов объявлен в международный розыск. Он проходит обвиняемым по ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства).

До этого RT сообщал, что Верзилова объявили в розыск по делу о сокрытии гражданства Канады. Позднее журналиста также заподозрили в распространении фейков о Вооруженных силах России.