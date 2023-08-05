Адвокат рассказал, какой срок грозит душившему подростка воронежцу Адвокат Исаев: душившему подростка в Воронеже мужчине грозит 11 лет тюрьмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Воронежа, который душил 16-летнего подростка в маршрутке, получит до 11 лет тюрьмы, если его действия сочтут покушением на убийство, рассказал NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. Он подчеркнул, что родители или законные представители ребенка имеют право подать гражданский иск о взыскании с нападавшего компенсации морального и материального вреда, нанесенного подростку.

Если следствие сочтет, что удушающий прием был направлен на лишение жизни подростка, то действия мужчины квалифицируют как покушение на убийство (ч.3 ст.30 ч.1 ст. 105 УК РФ) с наказанием от шести лет до 11 лет и трех месяцев лишения свободы. Если же умысел на убийство не подтвердится, то итоговая квалификация зависит от степени тяжести вреда здоровью, ее установит экспертиза, — отметил Исаев.

Telegram-канал «Вести Воронеж» ранее сообщил, что мужчина набросился с кулаками на подростка и начал его душить в салоне маршрутки в результате конфликта. У подростка был сломан нос, он жаловался на головные боли. Родители пострадавшего обратились с заявлением в полицию.

Со слов матери потерпевшего, ее сын разговаривал по телефону, что не понравилось другому пассажиру. Он высказал мальчику претензию, на что тот ответил: «А вы кто?», сообщает РЕН ТВ.

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