Адвокат назвал сумму налогов, выплаченных Шабутдиновым за прошлый год Адвокат Апаликов: Шабутдинов за прошлый год выплатил 40 млн рублей налогов

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Аяз Шабутдинов

Блогер и инфобизнесмен Аяз Шабутдинов, которого заключили под стражу по делу о крупном мошенничестве, заплатил за прошлый год 40 млн рублей налогов, рассказал ТАСС его адвокат Никита Апаликов. По его словам, эта сумма в 10 раз превышает сумму инкриминируемого ему ущерба.

Только за прошлый год Шабутдинов заплатил налоги на сумму в 10 раз большую, чем те 4 млн рублей, которые значатся в деле как сумма ущерба. Это 40 млн рублей. Мы не согласны с решением суда о мере пресечения Шабутдинову, ознакомимся с ним и будем его обжаловать, — сказал адвокат.

Ранее Таганский районный суд отправил инфобизнесмена Шабутдинова в СИЗО до 26 декабря. Прокурор отмечал в своем требовании заключить подозреваемого под стражу, в том числе указывал на наличие иностранного паспорта у подследственного. Сторона защиты просила оставить мужчину под домашним арестом под залог в размере более 4 млн рублей.

Юрист Александр Хаминский в комментарии NEWS.ru заявил, что Аяз Шабутдинов не представляет опасности для общества, но вполне может помешать следствию вести разбирательство по делу о мошенничестве. Эксперт предположил, что именно поэтому блогера и поместили в СИЗО, а не под домашний арест.