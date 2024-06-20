Адвокат назвал страну-«ловушку» для сбежавшей из России Курбангалеевой Адвокат Жорин: Курбангалееву могут задержать во время пересадки в Турции

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Бывшую ведущую программы «Вести» на телеканале «Россия 1» Фариду Курбангалееву, сбежавшую из России, могут задержать во время пересадки в Турции, рассказал NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Эксперт подчеркнул, что есть страны, которые продолжают сотрудничать с правоохранительными органами России.

Вероятность выдачи Курбангелеевой в Россию сохраняется. Есть страны, которые сотрудничают с правоохранительными органами России, например, Турция. Через Турцию сейчас много транзитных перелетов. Там и могут задержать гражданина, объявленного в розыск, — пояснил Жорин.

Он уточнил, что по статье, по которой экс-ведущую объявили в розыск, грозит от пяти до семи лет лишения свободы. Эксперт отметил, что существуют два варианта, чтобы добиться экстрадиции. По его словам, в первом случае необходимо заочно избрать меру пресечения в виде заключения под стражу и попытаться внести ее в базу розыска Интерпола. Адвокат заметил, что такой сценарий развития маловероятен.

Второй вариант — Генпрокуратура может напрямую подготовить запрос об экстрадиции гражданина и направить его в ту страну, где этот человек находится. Но все зависит от того, в какой стране находится то или иное разыскиваемое лицо. С началом СВО перечень стран, которые отказывают в экстрадиции, расширился, — добавил эксперт.

Министерство внутренних дел России ранее объявило в розыск Курбангалееву. В правоохранительных органах рассказали, что телеведущая обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании или пропаганде терроризма.