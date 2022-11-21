Адвокат назвал статьи УК, грозящие избившему судью хоккеисту «Леопардов» Адвокат Жорин: дело избившего судью хоккеиста может закончиться и примирением сторон, и тюремным сроком для спортсмена

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Хоккеисту любительской лиги «Трудовые резервы», ударившему арбитра клюшкой и коньком во время матча, грозит, в зависимости от итогов судмедэкспертизы, либо ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), либо ст. 112 («Средний вред»), либо ст. 115 «Легкий вред», рассказал NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Таким образом юрист прокомментировал инцидент, произошедший с защитником команды «Леопарды» и судьей.

Важно сказать, что если ч.1 ст. 115, то, действительно, дело может быть прекращено в связи с примирением сторон. Если легкий или средний [вред здоровью], то вряд ли по итогу виновный понесет наказание, связанное с реальным лишением свободы, если из этого дела не захотят сделать показательное, — подчеркнул Жорин.

Эксперт отметил, что в ситуации со спортсменом «есть другая, более существенная, опасность» — ст. 213 УК РФ «Хулиганство», если действие игрока квалифицируют именно так, а не как причинение вреда здоровью на фоне личной неприязни (как в случае с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым).

[Если] удар клюшкой и коньком [квалифицируют] как хулиганство с применением предметов, используемых в качестве орудия, то наказание по этой части — до семи лет. В таком случае лишиться свободы очень реально. Если с точки зрения прямой нормы права, здесь либо ст. 115, либо ст. 112. Опять-таки, экспертиза установит. Но если захотят наказать серьезно, то тогда возбудят ст. 213, — подытожил Жорин.

Ранее в матче любительской хоккейной лиги «Трудовые резервы» защитник команды «Леопарды» избил судью за то, что тот удалил его на 10 минут. Хоккеист сначала ударил судью клюшкой в голову, а после нанес удар по туловищу упавшего рефери. Комментатор матча раскритиковал поведение спортсмена и призвал к его пожизненной дисквалификации, при этом назвав «полудурком».