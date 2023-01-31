Адвокат назвал возможный срок для сбившего пенсионерку водителя скорой Адвокат Исаев: сбившему пенсионерку в Ставрополье водителю скорой грозит до 12 лет тюрьмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водителю скорой помощи, сбившему пенсионерку в городе Лермонтов Ставропольского края, может грозить от трех до 12 лет лишения свободы, сообщил NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. По его словам, виновника ДТП могут привлечь по трем статьям УК РФ. В данный момент дело водителя проходит по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью человека с оставлением места преступления».

На данный момент водителю грозит ответственность по пункту «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ, наказание по которой составляет лишение свободы от трех до семи лет. Если потерпевшая, не дай бог, умрет, то ответственность для водителя будет уже по пункту «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшая по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения. — NEWS.ru), наказание по которой составляет от пяти до 12 лет лишения свободы, — сообщил юрист.

По словам Исаева, водителя и пассажиров кареты скорой помощи могут привлечь за «оставление в опасности» со сроком наказания до одного года лишения свободы.

ДТП произошло 30 января. На видеофрагменте, запечатлевшем аварию, показано, как карета скорой помощи сбила пожилую женщину, сдавая назад. После этого водитель скрылся с места аварии. Позже в Госавтоинспекции Ставрополья сообщили, что 69-летнюю пенсионерку доставили в больницу с тяжелой травмой головы.