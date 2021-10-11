Адвокат рассказал, почему вышедшие на свободу совершают новые преступления

В России нет программы реабилитации осуждённых , поэтому они снова совершают преступления после выхода на свободу, рассказал адвокат Дмитрий Аграновский изданию Pravda.Ru. Так он прокомментировал тройное убийство, совершённое в Гае убийцей-рецидивистом.

Процент рецидива, к сожалению, достаточно высок, и он сейчас выше, чем в советское время, потому что нет программы реабилитации осуждённых. Как правило, рецидивы происходят по банальным причинам. Человек просто не может найти себя в жизни, устроиться на работу, найти источник дохода. Тогда он вынужден идти на новое преступление, — заявил юрист.

Он добавил, что в СССР заключённые зарабатывали лучше, чем сейчас, поэтому могли отложить средства на жизнь после освобождения. Им также помогали с работой и жильём, а сейчас за освободившимся лишь надзирают и не помогают социализироваться.

Плюс, если человек просидел длительное время в местах лишения свободы, он может просто проникнуться традициями, нравами, соответствующими понятиями и, попав туда случайно, может выйти уже закоренелым асоциальным элементом. Особенно сейчас, — сказал Аграновский.

Ранее после тушения пожара в квартире жилого дома в Гае были обнаружены тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Ещё одна погибшая была найдена во дворе. Убитым было 17, 18 и 19 лет, они были студентками медицинского колледжа. У всех девушек отмечаются схожие травмы. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», следствие устанавливает обстоятельства происшедшего.