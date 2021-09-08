Адвокат назвал предложения по смертной казни педофилам популизмом

Предложения по смертной казни для педофилов не имеют за собой никакой силы, потому что делаются специально перед выборами, то есть являются чистым популизмом. Об этом «Новым Известиям» рассказал адвокат Алексей Федяров, комментируя убийство двух 10-летних школьниц в Кузбассе.

Громче всех воют и требуют смертной казни сегодня те, кто принимает людоедские законы, год за годом уничтожает медицину и образование, конституцию и, как хобби, — пенсионеров, — высказался эксперт.

При этом сейчас как раз наступило то время, когда можно высказывать абсолютно что угодно, так как скоро выборы. Это стала своего рода ритуалом, когда с таких тем сдувают пыль и начинают «мусолить» из стороны в сторону, считает адвокат.

Однако, на сегодняшний день есть только два пути решения сложного вопроса по педофилам. Это долгая и системная работа над неотвратимостью наказания и социализацией преступников, либо требовать смертной казни и одновременно плясать на костях убитых детей, заключил Федяров.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту пропажи двух 10-летних школьниц в городе Киселёвске. Они не вернулись домой 6 сентября. На записи камер видеонаблюдения попал 41-летний подозреваемый Виктор Пастерников, который покупал школьницам сладости, а затем они вместе ушли по улице в сторону гаражей. Известно, что ранее он был судим за насильственные действия сексуального характера, вышел из тюрьмы два года назад и неоднократно нарушал административный надзор. Позднее задержанный Пастерников, по данным СМИ, сознался в изнасиловании и убийстве детей.