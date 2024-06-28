Адвокат назвал «обезжириванием блогеров» объявление Блиновского в розыск Адвокат Жорин: объявление Блиновского в розыск может быть связано с делом жены

Фото: Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС

Алексей Блиновский (справа)

Бизнесмена и мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Александра могли объявить в розыск из-за дела против супруги, предположил адвокат Сергей Жорин. В разговоре с NEWS.ru эксперт выразил мнение, что в России наблюдается глобальный тренд по «обезжириванию блогеров». Он не исключил, что в ближайшее время россияне узнают и о других подобных делах.

Сложно сказать, с чем это связано. Возможно, и с делом его жены. Но глобально мы видим усиливающийся тренд по обезжириванию блогеров. То есть это все нарастает. Думаю, в ближайшее время мы узнаем еще о некоторых блогерах, которые, по мнению налоговой, не доплатили свои миллионы и миллиарды, — пояснил адвокат.

Жорин уточнил, что также наблюдается и другой тренд: некоторые блогеры пытаются спрятаться в зоне специальной военной операции. При этом, по его словам, они находятся в более мягких условиях, чем другие военнослужащие. Как отметил эксперт, условия для них зачастую достаточно комфортные. Адвокат добавил, что правоохранители это прекрасно понимают.

Силовики тоже это понимают, поэтому они берут это обстоятельство во внимание, решая прекратить преследование таких блогеров или продолжать. Тем, кто подумывает об этих схемах, необходимо понять, что они нерабочие, как и дробление бизнеса, — заключил Жорин.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что Блиновский принимает участие в боевых действиях под Красногоровкой в Донецкой Народной Республике. По некоторым данным, предприниматель перешел в штурмовое подразделение 5-й ОМСБр.