Адвокат Навального заявил, что тот не скрывался от контроля ФСИН

https://static.news.ru/photo/e8d86216-655f-11eb-82fb-96000091f725_660.jpg Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Адвокат оппозиционера Алексея Навального Вадим Кобзев заявил, что всем было известно, что Навальный находился на лечении в Германии и не скрывался от контроля. Объявлять его в розыск незаконно.

По словам защитника, в своём уведомлении для ФСИН Навальный указал, что по состоянию на 23 ноября 2020 года находился на амбулаторном лечении. Но инспекторы ФСИН прочли пару абзацев этого уведомления и далее ничего не хотят знать, считает Кобзев.

Если бы они проверили эту информацию и направили письмо в Берлин. Навальный им бы ответил. Но во ФСИН этого не сделали и не позвонили мне, жене и матери. Они ничего не сделали и закрыли глаз, — цитирует адвоката «Новая газета».

Кобзев добавил, что последнюю справку клиника Charité выдала Навальному 15 января.

И эту справку не могли приобщить. Только сейчас в суде удалось её представить, — отметил он.

Кроме того, из ФСИН за день до объявления в розыск Навального позвонили его адвокатам и потребовали, чтобы он к ним на следующий день явился. При этом они знали, что он находится в Германии.

Оппозиционер вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

Во вторник, 2 февраля, проходит заседание Симоновского суда столицы в Мосгорсуде, который может изменить приговор Навальному. Политик сказал, что преследование было сфабрикованным, что признал Европейский суд по правам человека, писал NEWS.ru.