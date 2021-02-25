Адвокат Навального рассказала о его самочувствии накануне этапирования

https://static.news.ru/photo/7f9673ea-77b3-11eb-beec-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что блогер чувствовал себя хорошо перед этапированием в колонию. Навального увезли из московского СИЗО вечером 25 февраля.

«Была у Навального вчера. Он чувствовал себя нормально. Состояние в порядке», — приводи т слова адвоката блогера URA.RU.

По словам Михайловой, ни она, ни её коллеги, защищающие Навального, так и не знают, куда его отправили. Он должен провести в заключении чуть больше двух лет.

В следственном изоляторе нам отказались сообщить, куда его увезут. Вариантов тут море — все колонии, которые есть в России, — предположила юрист.

Сам Навальный считает дело сфабрикованным. ЕСПЧ требует освободить блогера. Россия считает такое требование неправомерным, так как это исключительно внутреннее дело страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва не знает, в какую колонию направили оппозиционера Алексея Навального. При этом она подтвердила, что Навального этапировали в колонию общего режима.