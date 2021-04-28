Адвокат Навального: подписи Артёменко в материалах дела поддельные

https://static.news.ru/photo/85fae968-a8c4-11eb-b11d-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

Адвокат оппозиционера Алексея Навального Вадим Кобзев заявил, что подписи ветерана войны Игната Артёменко в материалах дела являются поддельным. Об этом он рассказал во время рассмотрения судом апелляции по делу о клевете на ветерана, сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Кобзев заявил ходатайство о приобщении заключения эксперта. У защиты оппозиционера возникли сомнения в подлинности подписи потерпевшего Артёменко. В результате защита Навального самостоятельно обратилась к специалистам, чтобы проверить это.

Согласно заключению эксперта, подписи Артёменко различны и сделаны разными людьми. Так, 52 подписи выполнены одним лицом, а пять — другим. В результате судья приобщил к делу заключение эксперта о подделке подписей.

Навальный участвует в процессе по видеосвязи из колонии во Владимирской области. Там он отбывает наказание по делу «Ив Роше»: в феврале 2021 года условный срок ему заменили на реальный якобы из-за того, что он игнорировал ежемесячную регистрацию в надзорной инспекции.

Дело завели летом 2020 года, процесс по нему должен было начаться ещё в августе, но его отложили из-за отравления фигуранта. В июне 2020 года Навальный репостнул в Twitter видео, в котором различные деятели призывали проголосовать за поправки к Конституции, обнуляющие сроки президента Владимира Путина. Участников ролика, среди которых был и ветеран войны Артёменко, политик назвал «продажными холуями».

В феврале мировой суд рассмотрел дело о клевете: допросил ветерана, его сиделку, внука и нескольких свидетелей. Навальный активно участвовал в процессе, задавал вопросы свидетелям и под конец заседания уличил внука потерпевшего в том, что его показания расходились с показаниями сиделки. В итоге оппозиционер был признан виновным, ему назначили штраф в 850 тысяч рублей.